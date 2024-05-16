Минэнерго США в июне начнет закупать у американских компаний ядерное топливо

Это связано с запретом на импорт низкообогащенного урана из РФ Министерство энергетики США сообщило о том, что в июне планирует начать закупку ядерного топлива у национальных производителей на сумму до 3,4 миллиарда долларов, говорится в обнародованном в четверг уведомлении ведомства.
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