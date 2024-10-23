Полиция и сотрудники "Почты России" борются с мошенничеством среди пенсионеров

На территории Краснотурьинска, Карпинска и Волчанска сотрудники межмуниципального отдела полиции провели совместное с сотрудниками "Почты России" профилактическое мероприятие по борьбе с мошенничеством среди пенсионеров.
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