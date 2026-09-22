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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денисенко об уходе Хэйса из «Ак Барса»: «Это его решение. У каждого свое видение, свои мозги. Если устал, сказал правду и все, ничего такого тут нет»

Форвард « Ак Барса » Григорий Денисенко высказался о решении Кевина Хэйса завершить карьеру после пяти игр за казанский клуб.

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