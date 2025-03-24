Тайная мобилизация или медийный миф? Военный эксперт развенчивает слухи

Мобилизация в России : Источники слухов заявление Путина и реакция медиа Слухи о скрытой мобилизации в России начали активно распространяться после выступления Владимира Путина на Совете по национальным проектам.
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