На что сходить в июне 2025-го в Москве и не только

Арбенина, лекторий Яндекс, «Парфюмер» и остальное, что вытащит вас из дома. «Авиатор» на Трубной фото: предоставлено организаторомРоман Водолазкина и поставленный по нему спектакль «Авиатор» сталкивает вас лицом к лицу с судьбой интересного человека.