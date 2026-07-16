«Активные граждане» оценят площадки фестиваля «Усадьбы Москвы»

В проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование, участники которого смогут выбрать наиболее интересные площадки и мероприятия фестиваля «Усадьбы Москвы», а также оценить атмосферу его пространств.
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