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МОСИНФОРМ

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«Активные граждане» оценят площадки фестиваля «Усадьбы Москвы»

«Активные граждане» оценят площадки фестиваля «Усадьбы Москвы»

В проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование, участники которого смогут выбрать наиболее интересные площадки и мероприятия фестиваля «Усадьбы Москвы», а также оценить атмосферу его пространств.

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