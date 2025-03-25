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Фильм «Мастер и Маргарита» стал триумфатором премии «Ника»

Фильм «Мастер и Маргарита» стал триумфатором премии «Ника»

В Москве, в театре «Маска», состоялась церемония вручения премии «Ника». Триумфатором вечера стала картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», собравшая семь наград, в том числе в главной категории «Лучший игровой фильм».

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