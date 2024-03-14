Всем смотреть в оба: в Петербурге потерялась собака погибшего бойца СВО

Родные бойца просят жителей города на Неве найти четвероногую любимицу павшего воина.Жителей Петербурга и Ленобласти просят внимательно относится к бездомным собакам: одна из них может быть очень верным другом.
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