Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Силы ПВО перехватили 242 дрона над российскими регионами

Силы ПВО перехватили 242 дрона над российскими регионами

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 242 украинских дрона. Об этом сообщает Минобороны России.

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