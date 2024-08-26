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Полиция задержала 19-летнюю девушку за кражу средств бывшего парня

Полиция задержала 19-летнюю девушку за кражу средств бывшего парня

В Улан-Удэ полиция задержала 19-летнюю девушку, которая ограбила своего бывшего парня. Обстоятельства произошедшего таковы: в декабре 2023 года молодой человек ушел в армию, а его девушка, которая жила с ним и его родителями, съехала с квартиры и уехала в другой регион к новому возлюбленному.

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