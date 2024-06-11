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Сарик Андреасян мечтает показать зрителям библейскую историю о Самсоне

Сарик Андреасян мечтает показать зрителям библейскую историю о Самсоне

Кажется, российский кинематограф переживает время перемен. На волне ухода от западных тенденций, наблюдаемого в разных сферах, отечественные деятели кино решили, что пора обратить внимание на иных героев.

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