Сарик Андреасян мечтает показать зрителям библейскую историю о Самсоне

Кажется, российский кинематограф переживает время перемен. На волне ухода от западных тенденций, наблюдаемого в разных сферах, отечественные деятели кино решили, что пора обратить внимание на иных героев.
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