Тренер Уэльса о критике Бэйла в Испании: «Я потрясен. Когда его назвали паразитом, у меня закипела кровь»

Тренер сборной Уэльса расстроен, что Гарета Бэйла критикуют в Испании. «Я потрясен этим. Я хорошо знаю Гарета, и многие не видят его поступков вне поля: недавно он делал пожертвования в Национальную службу здравоохранения и больнице в Кардиффе.
Популярные статьи
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
- «Реалу» осталось набрать 1 очко для победы в Ла Лиге
Свежие комментарии