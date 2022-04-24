Тренер Уэльса о критике Бэйла в Испании: «Я потрясен. Когда его назвали паразитом, у меня закипела кровь»

Тренер сборной Уэльса расстроен, что Гарета Бэйла критикуют в Испании. «Я потрясен этим. Я хорошо знаю Гарета, и многие не видят его поступков вне поля: недавно он делал пожертвования в Национальную службу здравоохранения и больнице в Кардиффе.