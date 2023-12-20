Сегодня день рождения "Кровавой Гэбни".Современные органы госбезопасности продоолжают показательно и демонстративно вести свою родословную не от спецслужб Российской Империи, а от ВЧК, от котороой и пошли все спецслужбы в современном понимании.
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