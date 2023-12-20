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День рождения "Кровавой Гэбни"

День рождения "Кровавой Гэбни"

Сегодня день рождения "Кровавой Гэбни".Современные органы госбезопасности продоолжают показательно и демонстративно вести свою родословную не от спецслужб Российской Империи, а от ВЧК, от котороой и пошли все спецслужбы в современном понимании.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Чекистов - С ПРАЗДНИКОМ!!!
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14 час.

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