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Депутат Гаврилов объяснил, где многодетной семье получить землю или компенсацию

Депутат Гаврилов объяснил, где многодетной семье получить землю или компенсацию

Семьи с тремя и более детьми могут однократно получить бесплатный земельный участок, однако порядок постановки в очередь, критерии нуждаемости и сроки предоставления определяются региональными законами.

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