МЧС: Камнепад оставил 11 сел Дагестана без газа до 14 октября

В Цумадинском районе Дагестана обвал горных пород повредил газовые трубы, оставив без газа жителей 11 сел.
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