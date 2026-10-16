В Островецком районе завершилась реконструкция базы оперативно-эксплуатационного пункта «Подольцы» филиала «Ошмянские электрические сети»: для персонала построили новое здание с бытовыми помещениями и автогараж, а также смонтировали сети водопровода и канализации.
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