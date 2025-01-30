«Упрощения и изменения». Севастопольцы узнали о важных налоговых новациях

Севастопольские специалисты налоговой рассказали налогоплательщикам об аспектах предоставления годовой налоговой отчетности, применения прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ, предоставления декларации о доходах за 2024 год и применения контрольно-кассовой техники в 2025 году.
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