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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Упрощения и изменения». Севастопольцы узнали о важных налоговых новациях

«Упрощения и изменения». Севастопольцы узнали о важных налоговых новациях

Севастопольские специалисты налоговой рассказали налогоплательщикам об аспектах предоставления годовой налоговой отчетности, применения прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ, предоставления декларации о доходах за 2024 год и применения контрольно-кассовой техники в 2025 году.

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