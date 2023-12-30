МИД заявил о намерении Вашингтона открыть «второй фронт» против России

РИАМО - 30 дек. Соединенные Штаты могут использовать Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия «второго фронта» против России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в беседе с РИА Новости.
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