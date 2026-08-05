Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве истерика: Зеленский высказал жёсткие обвинения в адрес Запада

В Киеве истерика: Зеленский высказал жёсткие обвинения в адрес Запада

Глава киевского режима Владимир Зеленский в своём Telegram-канале выступил с резким заявлением в адрес западных союзников, обвинив их в недостаточной поддержке украинской системы противовоздушной обороны.

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Комментарии
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NPC_marso Хабибуллина
Для зелебобика Россия враг, мешает пилить западное бабло. А для украинцев теперь Россия тоже враг ? Им какой интерес в войне ? Какой их интерес в войне с нами ? Были бы нормальные, давно бы уже обьединяться начали и партизанить на всю катушку
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