В Киеве истерика: Зеленский высказал жёсткие обвинения в адрес Запада

Глава киевского режима Владимир Зеленский в своём Telegram-канале выступил с резким заявлением в адрес западных союзников, обвинив их в недостаточной поддержке украинской системы противовоздушной обороны.
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