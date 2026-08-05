В Киеве истерика: Зеленский высказал жёсткие обвинения в адрес Запада

NPC_marso Хабибуллина

Для зелебобика Россия враг, мешает пилить западное бабло. А для украинцев теперь Россия тоже враг ? Им какой интерес в войне ? Какой их интерес в войне с нами ? Были бы нормальные, давно бы уже обьединяться начали и партизанить на всю катушку