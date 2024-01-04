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Закон и Порядок

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«Как перевоспитать негодяев»: о проблеме нападений мигрантов на участников СВО

«Как перевоспитать негодяев»: о проблеме нападений мигрантов на участников СВО

Сообщения о нападениях мигрантов на участников СВО (эти нападения уже не раз заканчивались тяжёлыми увечьями и даже гибелью наших бойцов), об изменниках, шпионящих в пользу врага и просто негодяях, пытающихся дискредитировать Россию и её армию, давно стали рутиной.

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