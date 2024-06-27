Аналитик Солдатенкова рассказала, что будет с рынком рассрочки в России

Регулирование рынка рассрочки сократит количество пользователей подобных сервисов. При этом если банки и платежные системы, получавшие от этого доход, проиграют, то покупатели только выиграют, считает аналитик Инна Солдатенкова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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