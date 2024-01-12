МОЙ НИЖНИЙ журналист Роман Кряжев Роман Кряжев, журналист, заместитель главного редактора газеты «Коммерсантъ – Нижний Новгород», многократный обладатель профессиональных премий за активную и принципиальную позицию, о счастливом советском детстве, самой длинной набережной в Европе и почему Нижний Новгород лучше, чем Москва.
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