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Сомнолог Рамлахан: восстановить сон поможет ограничение кофеина и гаджетов

Сомнолог Рамлахан: восстановить сон поможет ограничение кофеина и гаджетов

Сомнолог и физиолог Нерина Рамлахан рассказала, как восстановить режим сна. Об этом сообщает Metro. Специалист отмечает, что хронический недосып может стать причиной развития различных заболеваний, включая простуды, депрессию, деменцию, а также увеличить риск возникновения инсульта или инфаркта.

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