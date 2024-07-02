Сомнолог Рамлахан: восстановить сон поможет ограничение кофеина и гаджетов

Сомнолог и физиолог Нерина Рамлахан рассказала, как восстановить режим сна. Об этом сообщает Metro. Специалист отмечает, что хронический недосып может стать причиной развития различных заболеваний, включая простуды, депрессию, деменцию, а также увеличить риск возникновения инсульта или инфаркта.