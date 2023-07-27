Квартирный вопрос испортил всех, но женщин – особенно!

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Сыновьям чаще помогают с кредитами,что бы" несчастная" потом не смогла забрать квартиру,потому как та куплена на деньги родителей. Женщина же может часть взноса потратить из мат капитала или родить на площади мужа,прописав туда ребенка или за неимением оного,получать жилищные алименты,тем самым обеспечив себя жильем . Как вы догадались,у мужчин таких возможностей нет