С интересом узнала, что мужчин, которые считают отдельное свое жилье необходимым для вступления в брак, меньше, чем женщин, которые хотели бы жить семьей отдельно, а не на чужой территории.
Квартирный вопрос испортил всех, но женщин – особенно!
Комментарии
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ONIX
Сыновьям чаще помогают с кредитами,что бы" несчастная" потом не смогла забрать квартиру,потому как та куплена на деньги родителей. Женщина же может часть взноса потратить из мат капитала или родить на площади мужа,прописав туда ребенка или за неимением оного,получать жилищные алименты,тем самым обеспечив себя жильем . Как вы догадались,у мужчин таких возможностей нет
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8 час.
Игорь Михайлович
женщины вообще очень подозрительные создания )))
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6 час.
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