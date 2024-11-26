В Ревде суд признал незаконным голосование о судьбе памятника Ленину

Голосование о судьбе памятника Владимиру Ленину в Ревде (Свердловская область), проведенное администрацией города на портале «Госуслуг», признал незаконным Ревдинский городской суд, 26 ноября сообщает пресс-служба КПРФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии