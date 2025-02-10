В 2024 году увеличились сборы подоходного налога с заработной платы

Государственная налоговая служба уделяет повышенное внимание предупреждению и противодействию явлению «незадекларированного» труда и практике выплаты заработной платы «в конвертах», а действия ведомства направлены на повышение уровня соблюдения законодательства налогоплательщиками в сферах экономической деятельности с повышенным риском обращения к подобной практике.