Глава Вологодской области сообщил о кадровых перестановках в ЖКХ и аннулировании лицензий у УК

ВОЛОГДА, 15 января, ФедералПресс. Исполняющий обязанности главы Вологодской области Георгий Филимонов раскритиковал работу руководителя Госжилинспекции, заявив, что его заменит, а также запустит процедуру аннулирования лицензий у ряда управляющих компаний, которые не справились с работой.
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