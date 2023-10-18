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«Все более опасно»: в США испугались прямого конфликта с Россией из-за Украины

«Все более опасно»: в США испугались прямого конфликта с Россией из-за Украины

Украинский кризис становится все более опасным из-за риска конфронтации США с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.

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