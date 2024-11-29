Володин напомнил о новых законах, которые вступают в силу в декабре 2024

Фото: duma.gov.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что Вячеслав Володин озвучил новые законы, которые вступят в силу в декабре, касающиеся различных аспектов жизни в стране: ◽️ Регулирование миграции Согласно новому законодательству, иностранцы смогут получать сертификаты, подтверждающие их знание русского языка и основ законодательства, только в государственных учреждениях.