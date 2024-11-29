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Дикий Юг - Природа Юга России

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Володин напомнил о новых законах, которые вступают в силу в декабре 2024

Володин напомнил о новых законах, которые вступают в силу в декабре 2024

Фото: duma.gov.ru Важные новости России за неделю  сообщают о том, что Вячеслав Володин озвучил новые законы, которые вступят в силу в декабре, касающиеся различных аспектов жизни в стране: ◽️ Регулирование миграции Согласно новому законодательству, иностранцы смогут получать сертификаты, подтверждающие их знание русского языка и основ законодательства, только в государственных учреждениях.

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