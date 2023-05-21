Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и ВС РФ со взятием Артёмовска

Российское министерство обороны заявило о взятии под контроль города Артёмовск.С этим событием военнослужащих армии России и бойцов ЧВК «Вагнер» официально поздравил президент страны Владимир Путин, сообщает ИА DEITA.
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