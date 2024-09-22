Самая опасная атомная электростанция США будет перезапущена, чтобы поддержать амбиции Microsoft

Американская корпорация Microsoft в пятницу заключила 20-летний контракт с компанией Constellation Energy, которая планирует вновь запустить первый энергоблок атомной электростанции Три-Майл-Айленд в Пенсильвании.
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