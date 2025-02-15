🙏 Власти Крыма поздравили жителей полуострова с праздником Сретения Господня Глава республики Сергей Аксёнов рассказал, что Сретение – это встреча с Богом.
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🙏 Власти Крыма поздравили жителей полуострова с праздником Сретения Господня Глава республики Сергей Аксёнов рассказал, что Сретение – это встреча с Богом.