Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    Выдворяют тысяч 200 а завозят тут же миллионами Как то не стыкуется диалог народа униженного мигрантами  и защищёными...Терпение Бастрыки...
  • Тамара
    Это идеальный вариант, но..... дождёмся ли мы этого когда-нибудь.....Рыба ушла, а вмес...
  • Тамара
    Дура Алла, ой дурааа! Была любимой певицей, хоть и чучелом зачастую, но ведь любима многими. А стала старой и полулыс...Терпение лопнуло?...

Американские извинения и последнее слово Лаврова и Путина: Запад начал задумываться о своих делах

Американские извинения и последнее слово Лаврова и Путина: Запад начал задумываться о своих делах

В Соединенных Штатах наконец начали задумываться о последствиях своих политических решений. Своеобразной отправной точкой послужило дипломатическое выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова перед американским посольством.

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