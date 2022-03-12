Девин Букер получил неспортивный за грубый фол на Прешесе Ачиува

Защитник «Финикса» Девин Букер в третьей четверти матча с «Торонто» (112:117) получил неспортивный фол первой степени.

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