В Сенате США одобрили пакет законопроектов о помощи Украине

Была также поддержана инициатива о конфискации российских активов Сенат США после голосования принял пакет законопроектов о внешней помощи союзникам Вашингтона – Украине, Израилю, а также Тайваню, сообщает информационное агентство ТАСС.
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