Цифровая эра аренды: как собственнику защитить себя и свои доходы

Рынок аренды жилья в России стоит на пороге масштабной трансформации. Уже совсем скоро привычные схемы, когда квартира сдавалась по устной договорённости, а деньги передавались из рук в руки, перестанут работать.
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