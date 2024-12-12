Нелегал из Узбекистана незаконно заселился в новостройку Самары и кошмарил соседей по ночам. Последствия

Avia.pro - СМИ История, произошедшая в одном из новых районов Самары, вызвала шквал эмоций среди горожан.
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