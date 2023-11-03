Эффект цифровизации: персональные данные россиян свободно утекают в Сеть

С мая 2018 года около 20 млн записей с данными россиян попали в открытый доступ. Об этом сообщает портал Comparitech, специализирующийся на информационной безопасности, совместно с независимым исследователем Бобом Дьяченко.
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