«Нас почти миллион, у нас есть права!»: Россия и Узбекистан договорились о защите мигрантов

Business & Finance Media Фото: сгенерировано нейросетью 29 августа 2026 года в Москве состоялась встреча, определившая вектор развития двусторонних отношений в одной из самых чувствительных сфер — трудовой миграции.
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Нас всех просто предали и продали. Чтобы в России через пару поколений был чуркестан. Да пропади она пропадом, такая власть. Хуже врагов.
"Предсказуемым" ?????
а кто защитит русских, нас гораздо больше!?
Слава Богу! Может и наших за разжигание межнациональной розни начнут сажать реально! Я только за!
Кар-Мэн - Bad Russians (1991) https://vkvideo.ru/video-34461844_456239427https://vkvideo.ru/video-34461844_456239427
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