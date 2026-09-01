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«Нас почти миллион, у нас есть права!»: Россия и Узбекистан договорились о защите мигрантов

«Нас почти миллион, у нас есть права!»: Россия и Узбекистан договорились о защите мигрантов

Business & Finance Media Фото: сгенерировано нейросетью 29 августа 2026 года в Москве состоялась встреча, определившая вектор развития двусторонних отношений в одной из самых чувствительных сфер — трудовой миграции.

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