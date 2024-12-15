В Самарской области сотрудники полиции провели профилактические мероприятия со школьниками

В Самарском регионе сотрудники полиции регулярно проводят мероприятия, направленные на предупреждение преступлений и правонарушений в отношении детей, профилактику подростковой преступности, а также повышение правовой грамотности несовершеннолетних.
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