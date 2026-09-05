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За рулем

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Tenet T7: 3 весомых аргумента, которые заставляют задуматься о покупке

Tenet T7: 3 весомых аргумента, которые заставляют задуматься о покупке

1. Самый популярный с АКП По данным «Автостата», Tenet T7 стал самым продаваемым автомобилем с АКП в России.

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