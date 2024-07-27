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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умер экс-помощник тренера «Оттавы» Боб Джонс. В 2022 году ему диагностировали БАС

Специалисту было 54 года. Джонс получил должность в «Сенаторс» в 2019 году, это была его первая работа в НХЛ.

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