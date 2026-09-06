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Мировое обозрение

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«Украдут всё, что не прибито гвоздями»: Украина потеряла $1,2 млрд военного бюджета из-за коррупции

«Украдут всё, что не прибито гвоздями»: Украина потеряла $1,2 млрд военного бюджета из-за коррупции

Украинская система оборонных закупок продолжает работать по принципу «своим — новые контракты, несмотря ни на что».

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