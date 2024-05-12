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В Харькове после воздушной тревоги прогремела серия взрывов

В Харькове после воздушной тревоги прогремела серия взрывов

"В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области уже порядка двух часов звучит воздушная тревога.

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