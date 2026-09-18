Предательство стоило дорого: Россия, Турция и Иран убрали Армению из двух важнейших проектов

Это же надо: страна, с которой Владимир Владимирович столько сил положил, чтобы за 20 лет наладить отношения – берёт и поставляет системы ПВО «Праща Давида» в Финляндию, свежеиспечённую страну НАТО, да ещё к самым нашим границам.