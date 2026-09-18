Предательство стоило дорого: Россия, Турция и Иран убрали Армению из двух важнейших проектов

Это же надо: страна, с которой Владимир Владимирович столько сил положил, чтобы за 20 лет наладить отношения – берёт и поставляет системы ПВО «Праща Давида» в Финляндию, свежеиспечённую страну НАТО, да ещё к самым нашим границам.
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Выстраивать реализацию долгосрочных проектов со страной с нестабильной внутренней политикой, как следствие - с экономикой, нецелесообразно. Бизнес определяет степень риска и рассматривает варианты транзита товаров с наименьшими из возможных.
Даже если он чья-то марионетка, то управляющий им тоже туповат, а если он как самостоятельная фигура творит подобную дичь, то мне реально армянских граждан жалко.
Пашинян , не жилец. Его свои скоро грохнут , там люди горячие.
нового ничего, ибо сказано уже и не раз, и не одним историческим персонажем, - "ум человеческий имеет свои пределы, тогда как глупость человеческая беспредельна"... ещё гордыня, о чём не устаёт напоминать Церковь. в этом смысле фраза папаши одного школьного товарища - "каждое говно хочет пахнуть ананасом" (в иной форме - сиренью) - актуальна. хотя и груба по форме, но точная по содержанию. тут что в большом, то и в малом, как всегда, - самодостаточное государство не елозит по стульям, у него есть свой путь, несамодостаточное вынужденно либо разумно выбирать свою сторону внутри единства и борьбы противоположностей и тогда договариваться, либо банально торговать собой, что иначе, как "политической проституцией" (В.Ленин, если чО) назвать нельзя. пашиняны приходят и уходят, народы остаются. вот за них и обидно.
БАБИЗЬЯНА ПАШИНЯН глубоко-оооо заведет Армению... В ЯМУ!!
... тупость буратино зашкаливает всегда и во всем, гнать в шею всех их...