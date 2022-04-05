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СМИ: Ургант распродаёт недвижимость в России и собирается эмигрировать в Израиль

СМИ: Ургант распродаёт недвижимость в России и собирается эмигрировать в Израиль

Иван Ургант вернулся в Москву. Вот только поклонники недолго радовались! Ходят слухи, что популярный телеведущий распродаёт российскую недвижимость и планирует купить квартиры в Израиле, Грузии.

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