"Запад признал", "В США заявили", "Украина в шоке", "Россия рвёт на себе волосы"

Иван Иванов Это целая школа сейчас по написанию заголовков, и наши придурки в этой школе отличники.

АС Анатолий Страшко Читатель быстро распознаёт зазывающие заголовки. На него уже не действуют слова "шок" , "сенсация", "невероятно", "потрясающе" и т.п. в заголовках. Наоборот они отталкивают от инфо под таким заголовками. А вообще в России пора начинать зачистку интернета. И начинать можно с отсеивания статей с " зазывающими" заголовками. Думаю, что это сделать технически несложно.