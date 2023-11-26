Вообще, конечно, за некоторые заголовки надо бы, ну, если не к стенке ставить, но, по крайней мере, наказывать примерно.
"Запад признал", "В США заявили", "Украина в шоке", "Россия рвёт на себе волосы"
Комментарии
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Иван Иванов
Это целая школа сейчас по написанию заголовков, и наши придурки в этой школе отличники.
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12 час.
АС
Анатолий Страшко
Читатель быстро распознаёт зазывающие заголовки. На него уже не действуют слова "шок" , "сенсация", "невероятно", "потрясающе" и т.п. в заголовках. Наоборот они отталкивают от инфо под таким заголовками. А вообще в России пора начинать зачистку интернета. И начинать можно с отсеивания статей с " зазывающими" заголовками. Думаю, что это сделать технически несложно.
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10 час.
Иван Иванов
Жаль, что не коснулось пока наших верховодцев... А так, часто встречаешь в этой инетовской помойке, как кого то уже пятый раз похоронили и кто болен какой страшной болезнью... За это казнил бы на месте
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7 час.
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