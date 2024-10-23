Трамп раздает фаст-фуд в Пенсильвании: новые пиар-ходы на пути к победе

Можно считать, что Пенсильванию Трамп уже выиграл. Появление Дональда Трампа в окошке «Макдональдса» и его приход на стадион, где питтсбургские Steelers играли с New York Jets — два крутейших пиар-хода бывшего и будущего президента США.
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