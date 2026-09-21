iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

8 месяцев работы на одной зарядке, радар вместо обычного датчика движения и USB-C: Xiaomi выпустила ночник Mijia Night Light 4 за 10 долларов

8 месяцев работы на одной зарядке, радар вместо обычного датчика движения и USB-C: Xiaomi выпустила ночник Mijia Night Light 4 за 10 долларов

Свет без выключателя и никаких батареек Xiaomi начала открытые продажи компактного ночника Mijia Night Light 4, который ранее дебютировал на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым