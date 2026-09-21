8 месяцев работы на одной зарядке, радар вместо обычного датчика движения и USB-C: Xiaomi выпустила ночник Mijia Night Light 4 за 10 долларов

Свет без выключателя и никаких батареек Xiaomi начала открытые продажи компактного ночника Mijia Night Light 4, который ранее дебютировал на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin.
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