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Перерыв между таймами в финале ЧМ-2026 захотели увеличить в два раза

Перерыв между таймами в финале ЧМ-2026 захотели увеличить в два раза

Перерыв между таймами в финале ЧМ-2026 захотели увеличить. Об этом сообщает The Athletic. Во время перерыва организаторы устроят музыкальное шоу, в рамках которого выступят Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна, Burna Boy, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и хор PS22.

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