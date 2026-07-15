Перерыв между таймами в финале ЧМ-2026 захотели увеличить в два раза

Перерыв между таймами в финале ЧМ-2026 захотели увеличить. Об этом сообщает The Athletic. Во время перерыва организаторы устроят музыкальное шоу, в рамках которого выступят Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна, Burna Boy, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и хор PS22.